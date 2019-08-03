Sıra dışı camiye gelin damat ilgisi

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Kırşehir'de, iç dizaynı Bakara Suresi'ndeki bir ayetten esinlenilerek yapılan Hamidiye Camisi, sıra dışı görüntüsüyle, yurdun dört bir yanından gelen vatandaşlarının akınına uğruyor. Türkiye'de ve dünyada bir benzeri olmayan Hamidiye Camisi, şimdi de dünya evine giren çiftlere ev sahipliği yapmaya başladı. Kırşehirli olan ancak yıldır İstanbul'da yaşayan Veteriner Hekim Ahmet İlbeyli (25) ile Burdurlu nişanlısı Seda Karahan (25),) düğün fotoğraflarını stüdyo yerine Hamidiye Camisi'nde çektirdi. Hamidiye Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı İsmet Yapıcı ise camiye yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Gelin ve damatlar da fotoğraf çekimine geliyor. Bu bizleri de mutlu ediyor" dedi.