Bodrum sapığı yakalandı!

Bodrum'un Umurca Mahallesi'nde, son 1 aydır, gece çok sayıda eve kapı ve pencereleri zorlayarak, giren ancak hırsızlık yapmayıp, uyuyan kişileri seyrettikten sonra çıktığı ileri sürülen kişi, mahallelinin huzurunu kaçırdı. Mahalle sakinlerini tedirgin eden kişi, 'Umurca sapığı' olarak adlandırıldı. Mahalleli, geceleri gruplar halinde nöbet tutmaya başladı. Polisin sık sık devriye görevi yaptığı mahalleye, 2 de bekçi görevlendirildi.

MAHALLENİN GENÇLERİ YAKALATTI

Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülürken, nöbet tutan mahallenin gençleri, dün sabaha karşı eşkale uyan kişiyi fark edip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine, devriye görevi yapan ve 'Yunus' olarak bilinen motorize polis ekipleri, bölgeye gönderildi. Motorize polis ekipleri, A.O.M.'yi gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan A.O.M., aynı gün öğleden sonra, 'kişisel huzur ve sükuneti bozmak' suçundan adliyeye sevk edildi. A.O.M., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.