Dünya çocuklarından Erdoğan ve Türkiye’ye övgü: Şefkatli, güçlü ve cennet gibi bir ülke

KASRI'NDA

BUGÜN NELER OLDU

Yunus Emre Enstitüsü'nün yaz okulları kapsamında 65 ülkeden gelen öğrenciler, Türkiye'yi karış karış gezdi, yemek, sosyal, kültürel ve dini değerlerini yerinde gördü. Türkçe öğrenen gençler, Türk halk oyunları ve yemeklerini de öğrendi. 8 Temmuz'da başlayan ve yaklaşık bir ay süren "Türkçe Yaz Okulu" ile birlikte 65 ülkeden 200'e yakın katılımcı; "Türk Sineması", "Türk Edebiyatı" ve "Dünya Kültür Mirasında Türkiye: Arkeoloji" ve "Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi (TABİP) - Bilim" Yaz Okulları Türkiye kültürünü derinlemesine tanıma fırsatı yakaladı. Kısa sürede Türk kültürüne ait öğeleri öğrenen öğrenciler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'ye övgüler yağdırdı. Gençler SABAH'A konuştu:(Aldona Hasanaj 21) Arnavutluk'tan geldim. Hukuk Fakültesi 3'ncü sınıf öğrencisiyim. Atölyelere katıldım. Türk kültür ve geleneklerini, halk oyunlarını, sanatlarını öğrendim. Bir yıldır Yunus Emre Enstitüsü'yle tanışıyorum. Türkiye'ye gelmek en büyük rüyamdı. Yunus Emre Enstitüsü bizim için Türkiye'ye açılan bir kapı. Türkiye'de yüce gönüllü Türkler ve hayranlıkla takip ettiğimiz Tayyip Erdoğan'ı gördük.(Mehrnaz Keyhanfar 22) İran'dan katıldım, İşletme Yüksek Lisans öğrencisiyim. Çocukluğumdan bu yana Türkiye'ye gelmek, buradaki insanları ve kültürü tanımak istiyordum. 8 yaşından bu yana Türk dizi ve filmleri izliyorum. Türkçe öğrenmek için yıllarca Türk eserlerini inceledim. Sonunda öğrendim. Yıllar sonra hayalim gerçek oldu, Türkiye'ye geldim. Burası dünyaya insanlık ve barış taşıyan bir cennet. Okulumu bitirip medeniyetler köprüsü olan Türkiye'de yaşlanacağım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hayranlıkla takip ediyorum, bir gün onunla da tanışmayı hayal ediyorum.Türkiye, Türk kültürüne hayranım ama en çok da Türkçe'nin tınısın kulağa çok hoş geliyor. Bir sihir gibi bu dil.(İşen İslami 20) Makedonya'dan geldim, Kamu Yönetimi 3'ncü sınıf öğrencisiyim. Ailemde Türk yok ama Türk ve Türkiye hayranı aynı zamanda da bu ülkenin efsane lideri Tayyip Erdoğan'ın hayranıyım. Türkiye çok özel bir ülke, sıcak, sevgi dolu. Türkiye kelimelerle anlatamayacağım bir cennet, kendimi bulduğum yer.Dünyanınçeşitli coğrafyalarında kültürel bağları geliştirme amacıyla faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsü'nün beş ayrı kategoride gerçekleşen yaz okulları programı önceki akşam Küçüksu Kasrı'nda gerçekleşen kapanış töreniyle son buldu. Gecede, katılımcılara sertifika ve ödülleri taktim edilirken, programın kapanışında Enbe Orkestrası sahne aldı. Törende konuşan Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, "Gençlerden; buradan ayrıldıktan sonra Türkiye'yi unutmamalarını ve gittikleri her yerde Türkiye'yi kalplerinde taşımanın yanında ülkemizle somut ilişkiler içerisinde olmalarını isterim" dedi.