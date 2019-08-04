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Otomobil TEM otoyolunda viyadükten uçtu: 3 yaralı

Düzce TEM Otoyolu Küçük Melen köprüsü mevkiinde otoyoldan çıkan otomobil, viyadükten aşağı uçtu. Kazada 2’si ağır 3 kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.8.2019 14:44 Güncelleme Tarihi: 4.8.2019 14:59
Otomobil TEM otoyolunda viyadükten uçtu: 3 yaralı

Kaza, TEM Otoyolu Küçük Melen köprüsü üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, İstanbul'dan Ankara istikametine gitmekte olan Çağlar Aksu idaresindeki 28 ES 631 plakalı otomobil, TEM Otoyolu Küçük Melen köprüsü mevkiine geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otoyoldan viyadükten aşağı uçtu. Yaklaşık 50 metre uçtuktan sonra Bahçeköy köprüsü altına düşen otomobil ters döndü. Otomobilde bulunan sürücü Çağlar Aksu araçtan çıkarken, araçta bulunan babası Yılmaz Aksu ve annesi Fatma Aksu araçta sıkıştılar. Araç içerisinde sıkışan iki kişi Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü kaza kırım ekiplerinin yaptığı müdahale sonucu çıkarıldılar.

2 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Kazada Çağlar Aksu kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, Yılmaz Aksu ve Fatma Aksu ağır yaralandılar. Yaralılar, ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılmasının ardından Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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Otomobil TEM otoyolunda viyadükten uçtu: 3 yaralı
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