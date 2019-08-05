Şizofren ağabey vahşeti!

Başkentte önceki gün Mamak ilçesi Duralialıç Mahahallesi 958 sokakta bulunan Şelale evlerinde Özge Sazlı isimli genç kadın cinayete kurban gitti. Şizofren abisi ile aynı evde kalan Sazlı, abisi ile önce bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştı. Şizofren olduğu öğrenilen katil A.C ise bıçağa sarıldı ve kardeşini öldürdü.

KOMŞULAR POLİSE HABER VERDİ

Arbeden çıkan sesler sonrasında Sazlı'nın komşuları polise haber verdi. Olay yerine gelen polis Sazlı'nın cansız bedeni ile karşılaştı. Sazlı'nın cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ankara Emniyet Cünayet Büro Amirliği'ne ulaşan olayın hemen ardından ekipler çalışmalarına başladı.