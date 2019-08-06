Çay toplayacaktı, sele kapıldı

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Rize'deönceki akşam sağanak sonrası yaşanan sele kapılarak kaybolan Hüseyin Çap'ı arama çalışmaları sürüyor. Hüseyin Çap'ın 15 gün önce çay toplamak için İstanbul'dan Rize'ye gittiği ortaya çıktı. Rize'de etkili olan sağanak yağış Salarha Vadisi'nde dereleri taşırdı. Derenin taşması sonucu yolda seyir halindeyken aracı bozulan Hüseyin Çap (57), amcaoğlu Sinan Çap ve arkadaşı Mustafa Kabin ile aracı yol kenarına çekip beklemeye başladı. Bu sırada aracın içine su doldu. Çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan Sinan Çap ve Mustafa Kabin kurtarılırken, Hüseyin Çap sel sularına kapılıp dereye düştü ve deredeki suyun şiddetiyle kayboldu. AFAD ve UMKE ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı. Evli ve 3 çocuk sahibi Hüseyin Çap'ın 15 gün önce İstanbul'dan memleketi Rize'ye çay toplamaya geldiği öğrenildi. Hüseyin Çap'ın olay yerinde bekleyen acılı eşi Fatma Çap, "Eşimle telefonda görüştüm. Ona 'yağmur çok yağıyor, köye çıkma gel merkezde kalalım' dedim. Hüseyin bana arkadaşları ile köyde kalacağını söyledi. Sonra aradım ama ulaşamadım, yanındaki arkadaşını aradım. Onun telefonu çalınca eve çıktılar sandım. Sonra kaybolduğunu öğrendim. Bekleyişimiz sürüyor" dedi.