Direksiyona geçtik otoyolu test ettik

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşüren yeni otoyolu ilk gününde SABAH muhabirleri test etti. Önceki gün Bursa-İzmir etabının hizmete girmesiyle tamamen açılan otoyol, ilk gününde vatandaşlar tarafından da tercih edildi. Üsküdar'da Kızkulesi önünden 06.30'da başlayan yolculuğumuzu İzmir Konak'ta boyoz keyfiyle tamamladık.







Mevcut yolu yaklaşık 6.5 saat kısaltan yeni otoyol, Ege ve Akdeniz bölgesinin de can damarı olarak hizmet verecek. Yeni otoyolda hız sınırlaması 120 km olarak belirlenirken, yol üzerinde yaklaşık 30 km mesafe aralıklarla olmak üzere dinlenme ve mola tesisleri yer alıyor. Ancak tesisler henüz faaliyette değil.







Yolun açılmasıyla birlikte hususi kullanım için Ege bölgesine giden vatandaşların özellikle kullandığı göze çarpıyor. Osmangazi Köprüsü gişelerinden geçtikten sonra, Bursa çıkışındaki kısma kadar, daha önce hizmete giren yoldan devam ettik. Bursa-Akhisar arasındaki yeni açılan kısma girdikten sonra, yol boyunca inşaatı devam eden dinlenme tesisleri yer alıyor. Yeni otoyolda 3 gidiş 3 geliş olmak üzere 6 şerit yer alıyor. Yolun güzergahı özellikle rampa bölgelerindeki minimum etki hesaplanarak belirlendiği için, yolculuk boyunca çok eğimli yokuşlara rastlanmıyor. Bursa çıkışından Balıkesir ayrımına kadar 20 dakikalık bir zamanda gelmek, diğer yolun trafik yoğunluğu ve rampalarını düşündüğümüzde oldukça kolaylık sağlıyor. Yol üzerinde acil yardım ve destek için her belli mesafede bir trafik bilgilendirme levhaları yerleştirilmiş.







ÜCRET TARİFESİ FARKLI

Otoyolda baştan sona her araç sınıfları için ücretlendirmeler farklı farklı... Osmangazi Köprüsü'ndeki 103 liralık ücretlendirme sonrasında, Bursa ve İzmir'de iki farklı gişede daha ücret alınıyor. Birinci sınıf araçlar için 256 liralık ücret ödeniyor. Yol üzerindeki çıkışlarda da hangi noktadan girildiyse ona göre ücretlendirme yapılıyor. Osmangazi Köprüsü ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün direkt geçiş bağlantı yolları sayesinde, trafiğe takılmadan büyükşehirlerden geçiş imkanı sunuluyor. Osmangazi Köprüsü'nde yola girdikten sonra, fotoğraf çekimleri ve röportajlar için bir saatlik duraklamalarla birlikte elbette ki bizim yolculuğumuz 3.5 saati aştı. Ancak yolun konforunu sonuna kadar yaşadık. İstanbul'un sabah trafiğini yaşamadan İzmir'in öğle sıcağına da kalmadan kente yetiştik. Konak'ta boyoz yedikten sonra günü, mesai bitiminde yeniden İstanbul'da tamamladık.







AVRUPA YOLLARINDAN ÇOK DAHA KALİTELİ

Kurban Bayramı öncesinde tatili geçirmek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçilerin yeni otoyolu kullandığını gözlemledik. Düzce'den ailesiyle Aydın Didim'e tatile giden Osman Altundal, yıllardır Balıkesir üzerinden yolculuk yaptığını belirterek, "Kamyon trafiği ve şehir içi yollardan geçiş nedeniyle trafik 'dur-kalk' noktasına kadar geliyordu. Saatlerce trafikte durarak ilerlemeye çalışıyorduk. Trafik kazaları da bu nedenle çok yaşanıyordu. Yeni yol hem konforlu hem de daha çabuk gitmemizi sağladı" dedi. Fransa'da yaşayan gurbetçi Burhan Şahin, Türkiye'nin otoyol kalitesinin Avrupa'nın bile ilerisinde olduğunu belirterek, "Avrupa'da tüm otoyollarda km başına 0.8 cent para alınıyor. Bazı yerlerde daha pahalı. Avrupa'daki yollar çok önceleri yapıldığı için günümüz koşulları için yetersiz..." diye konuştu.







SUSURLUK GÜZERGAHINDAKİ KAZALARDAN KURTULURUZ

Bursa-İzmir arasında gıda taşımacılığı yapan Veysel Çakar, "Yeni yol çok güzel. Diğer yoldan gidip geliyordum. Orası çok kalabalık olduğu için burayı tercih ettim. Susurluk'tan sonra inanılmaz trafik oluyordu. Ciddi kazalar yaşanıyordu. İnsanların güvenliği çok daha tehlikeliydi. Yaklaşık 3 saattir yoldayım. Ücretler daha makul olursa daha çok kullanılacak. Ulaşım daha çabuk olunca her şey zamanında yerine gidiyor. Eskiden İstanbul'dan İzmir'e 11 saatte gidebiliyordum. Şu anda çok daha kısa sürede ulaşabiliyoruz. Artık İzmir'e kaçta varacağımı biliyorum. Yeni yol can güvenliğini koruma konusunda da çok faydaları olacak."

