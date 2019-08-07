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Doktor sevgilisinin evinde ölü bulunan Ayşe'nin annesinden korkunç iddia

'da erkek arkadaşı Uzman Dr. Özgür T.'nin (46) evinde ölü bulunan anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın (25) annesi Feride Karaman, kızının öldürüldüğünü iddia etti. Özgür T.'nin kızını kendine bağlamak için uyuşturucu ilaç bağımlısı yaptığını ileri süren acılı anne, "Özgür T. benim canımı aldı. Yavrum gitti, öksüz kaldım" dedi. Ailenin avukatı Tuğba Gültekin de kamuoyunda Ayşe'nin ölümüyle ilgili intihar algısı yaratılmaya çalışıldığını savunarak, "Ayşe’nin ölümü Şule Çet’in, Özgecan Aslan'ın ya da birçok kadının ölümü gibi bir kadın cinayetidir" diye konuştu.

Giriş Tarihi: 7.8.2019 13:43 Güncelleme Tarihi: 7.8.2019 13:43
Doktor sevgilisinin evinde ölü bulunan Ayşe'nin annesinden korkunç iddia

Ayşe Karaman, 29 Temmuz sabahı evli erkek arkadaşı Uzman Dr. Özgür T.'nin Çankaya ilçesindeki evinde ölü bulundu. İhbarı yapan Özgür T., sabah eve geldiğinde kız arkadaşını ölü bulduğunu ileri sürdü. Polisin bilgi vermesi üzerine eve gelen cumhuriyet savcısının yaptığı incelemede genç kızın yattığı yatağın yanındaki komodinin üzerinde 1 adet 20 milimetre propofol ampül, 1 adet 20'lik boş kullanılmış enjektör, 1 adet 20'lik içerisinde 10 milimetre propofol enjektör, 1 adet 10 milimetre içerisinde 7 milimetre propofol içeren enjektör bulundu.

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Doktor sevgilisinin evinde ölü bulunan Ayşe'nin annesinden korkunç iddia
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