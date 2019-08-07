Doktor sevgilisinin evinde ölü bulunan Ayşe'nin annesinden korkunç iddia

Ayşe Karaman, 29 Temmuz sabahı evli erkek arkadaşı Uzman Dr. Özgür T.'nin Çankaya ilçesindeki evinde ölü bulundu. İhbarı yapan Özgür T., sabah eve geldiğinde kız arkadaşını ölü bulduğunu ileri sürdü. Polisin bilgi vermesi üzerine eve gelen cumhuriyet savcısının yaptığı incelemede genç kızın yattığı yatağın yanındaki komodinin üzerinde 1 adet 20 milimetre propofol ampül, 1 adet 20'lik boş kullanılmış enjektör, 1 adet 20'lik içerisinde 10 milimetre propofol enjektör, 1 adet 10 milimetre içerisinde 7 milimetre propofol içeren enjektör bulundu.