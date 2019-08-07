Hümeyra alacaklı çıktı

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İstanbul 13. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne 2 yıl önce iflas başvurusunda bulunan Endemol Medya Prodüksiyon Şirketi'ne dava açan sanatçı Hümeyra'nın alacaklı olduğu belirtildi. Bilirkişi raporunda sanatçının 'Paramparça' adlı dizinin 81 ve 82. bölümlerinde oynadığı kaydedildi. Sanatçının iki bölümün ücreti olan 55 bin lirayı davalı şirketten hukuk yoluyla aldığı ancak davalı şirketin dosyadaki vekalet ücreti, faiz, masrafları ile harç parası gibi diğer unsurların parasını yatırmadığını belirten bilirkişi heyeti, sanatçının 2 bin 244 lira alacaklı olduğunu bildirdi.