Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Hümeyra alacaklı çıktı

alacaklı çıktı

ALİ OKTAY
ALİ OKTAY Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.8.2019
Hümeyra alacaklı çıktı
İstanbul 13. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne 2 yıl önce iflas başvurusunda bulunan Endemol Medya Prodüksiyon Şirketi'ne dava açan sanatçı Hümeyra'nın alacaklı olduğu belirtildi. Bilirkişi raporunda sanatçının 'Paramparça' adlı dizinin 81 ve 82. bölümlerinde oynadığı kaydedildi. Sanatçının iki bölümün ücreti olan 55 bin lirayı davalı şirketten hukuk yoluyla aldığı ancak davalı şirketin dosyadaki vekalet ücreti, faiz, masrafları ile harç parası gibi diğer unsurların parasını yatırmadığını belirten bilirkişi heyeti, sanatçının 2 bin 244 lira alacaklı olduğunu bildirdi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hümeyra alacaklı çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN