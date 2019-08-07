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2019 ne zaman? Mübarek olacak?

Müslüman alemi için büyük önem taşıyan için geri sayım başladı. İslam alemi açısından oldukça önemli olan bu bayram vatandaşlar tarafından güncel olarak araştırılıyor. Arama motorlarında "?" ya da " oldu?" şeklinde araştırma yapan vatandaşlar en doğru ve güncel bilgileri öğrenmek istiyorlar. Aynı zamanda ibadetlerini yerine getirmek için fiyatlarını da araştıranlar adına gerekli açıklamayı yaptı. Buna göre; Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün oldu? İşte o açıklamalar..

Giriş Tarihi: 7.8.2019 08:21 Güncelleme Tarihi: 7.8.2019 08:21
2019 Kurban Bayramı ne zaman? Mübarek Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Mübarek Müslüman alemi için en önemli bayramlardan biri sayılan için geri sayım başladı. Bayram hazırlıkları sürerken vatandaşlar ibadetlerini en güzel ve en doğru şekilde yerine getirmeye çalışıyorlar. Hem kesme ibadetini yapacak olanlar olup aynı zamanda bayram tatili için de hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden vatandaşlar için heyecan dorukta. Bu bağlamda "? oldu?" sorularına yanıt arayan vatandaşlar için İşleri Başkanlığı gerekli açıklamayı yaptı. İşte o açıklamalar..

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLDU?

Haberimizin detaylarından Kurban Bayramı ve bayram tatili ile ilgili tüm detayları öğrenebilirsiniz. İşte Diyanet'in paylaştığı 2019 takvimi..

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2019 Kurban Bayramı ne zaman? Mübarek Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
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