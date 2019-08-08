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saat kaçta? 9 Ağustos , ve ve il il cuma namaz saatleri…

Mübarek Cuma günü islam alemi için büyük önem arz ediyor. Bilindiği üzere saatleri Türkiye'nin 7 bölgesi ile 81 ilinde değişiklik göstermektedir. Bu bağlamda ‘’ Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 9 Ağustos , ve Cuma namaz saatleri kaçta? ’’ sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Bu özel ve anlamlı günde eller semaya yükselecek ve camiler dolup taşacak. Sizler için Sabah.com.tr olarak hazırladığımız haberimizde İstanbul, Ankara, İzmir, , Cuma namazı saatleri vaktine erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 9.8.2019 06:43
Cuma namazı saat kaçta? 9 Ağustos İstanbul, Ankara ve İzmir ve il il cuma namaz saatleri…

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 9 Ağustos saatleri belli oldu. Tüm camilerde hazırlıklar yavaş yavaş tamamlanıyor. Türkiye'nin 3 büyük ili , , ve diğer illerimizin namaz saatleri merak ediliyor. Bu kılınan namaz sayesinde 7'den 70'e tüm vatandaşlar aynı safta yer alır, eller semaya yükselerek dualar okunur. Peki Cuma namazı saat kaçta? İşte 9 , Ankara ve İzmir ve il il cuma namaz saatleri sizlerle…

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? 9 AĞUSTOS 2019

Diyanet'in yayınladığı belli oldu. Haberimizin devamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il namaz saati vakitlerine erişebilirsiniz.

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Cuma namazı saat kaçta? 9 Ağustos İstanbul, Ankara ve İzmir ve il il cuma namaz saatleri…
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