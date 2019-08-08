Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > İçişleri Bakanı Soylu deprem bölgesinde

İçişleri Bakanı Soylu bölgesinde

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bölgesinde incelemelerde bulunmak için 'ye geldi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.8.2019 22:25 Güncelleme Tarihi: 8.8.2019 22:25
İçişleri Bakanı Soylu deprem bölgesinde

Denizli'nin Bozkurt ilçesi merkezli 6 büyüklüğündeki depremin ardından kente gelen Bakan Soylu, Çardak ilçesinde Denizli Valisi Hasan Karahan ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'ndan depremle ilgili bilgi aldı.

Daha sonra ilçe merkezinde depremde hasar gören bir evi ziyaret eden Bakan Soylu, vatandaşları dinledi.

Devletin tüm imkanlarıyla depremin yaralarını sarmak için seferber olduğunu belirten Bakan Soylu, daha sonra Bozkurt ilçesine bağlı Tutluca Mahallesi'ne gitti.

Burada vatandaşlarla görüşen Bakan Soylu, bazı hasarlı evleri gezdi.

Bakan Soylu, daha sonra Bozkurt Kaymakamlığı bahçesinde kurulan kriz merkezine gitti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İçişleri Bakanı Soylu deprem bölgesinde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN