Şimdi de Avrupa turuna çıktılar

BUGÜN NELER OLDU

Şırnak'ınBalveren beldesinde yaşayan ilkokul mezunu çiftçi Feyzullah (50) ve okuma yazma kursuna giden 5 çocuk annesi eşi Taybet Artuç (48), son 10 yıldır dünyayı geziyor. Feyzullah Artuç ve eşi Taybet Artuç, farklı kültürleri keşfetmek amacıyla bugüne kadar Suriye, Irak, İran, Ermenistan, Gürcistan, Rusya, Küba, Japonya, Brezilya ve Katar'a gitti. Gittikleri ülkelerde kendi yöresel kıyafetleriyle gezen Artuç çifti, büyük ilgi ile karşılaşıyorlar. Yabancı dil bilmedikleri için gittikleri yerlerde yabancılarla işaret dili ile anlaşan Artuç çifti, bu yıl Fransa konsolosluğundan aldıkları çoklu giriş vizesi ile Fransa, İtalya, Almanya, İsveç ve daha birçok ülkeyi dolaşmak üzere yola çıktılar. Çiftçi Feyzullah Artuç Paris'e gittiklerinde Eyfel Kulesi önünde yöresel kıyafetlerle halay çekip, sac ekmeği pişireceklerini söyledi. Ahırdaki ineğini satıp, Avrupa turuna çıkan Artuç, "10 yıldır eşimle beraber yurt dışına çıkıyoruz. Daha önce Japonya, Brezilya, Küba, Rusya gibi birçok ülkeyi dolaştım. Bu yıl da Avrupa ülkeleri için çıktık yola. 25-30 gün içerisinde tahminen 15 ülkeyi gezmeyi hedefliyorum" dedi.