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haberi: Bebeğin korkunç ölümü…

’da yaşayan Uçar ailesinden acı haber geldi. 1,5 yaşındaki uyurken boynuna dolanan eşarp yüzünden hayatını kaybetti. Yatarken düşmemesi için beşiğin üzerine bağlanan eşarp yüzünden hayatını kaybeden Efe bebek bugün toprağa verildi.

Giriş Tarihi: 9.8.2019 19:25 Güncelleme Tarihi: 9.8.2019 19:32
Son dakika haberi: Bebeğin korkunç ölümü…

1,5 yaşındaki Efe bebeğin feci ölümü herkesi duygulandırdı. Samsun'da yaşayan Uçar ailesi üyesi minik Efe'nin düşmemesi için beşiğin üzerine örtülen eşarp hayatının sonu oldu. Uyurken sağa sola dönen Efe bebeğin boynuna dolanan eşarp bir süre sonra onu nefessiz bırakarak ölümüne sebebiyet verdi.

İşte kahreden ölümden son dakika gelişmeleri..

Samsun'da yattığı beşikte boynuna eşarp dolanan 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

?Olay, Vezirköprü ilçesi Habibfaki Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesi, Ertuğrul Efe Uçar'ın yatarken düşmemesi için beşiğin üzerine eşarp bağladı. Bir süre sonra eşarp, uyurken sağa sola dönen Ertuğrul Efe'nin boynuna dolandı.

Oğlunun nefessiz kaldığını fark eden Kuddisi Uçar, Ertuğrul Efe'yi Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne götürdü. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen minik Ertuğrul Efe, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Ertuğrul Efe Uçar, bugün ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Habibfaki Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

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Son dakika haberi: Bebeğin korkunç ölümü…
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