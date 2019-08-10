Bir yolcu otobüsü daha küle döndü

BUGÜN NELER OLDU

Mersin'inTarsus ilçesinde bir yolcu otobüsünde seyir halindeyken yangın çıktı. Yangında otobüs kullanılamaz hale geldi. Olay, ilçeye bağlı Gülek Boğazı mevkisinde meydana geldi. 44 yolcusuyla Hatay'dan İstanbul'a giden Ahmet Okçu yönetimindeki otobüsün motor bölümü, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Yangının çıkmasının ardından otobüsteki yolcular tahliye edildi. Yolcuların tahliyesinin ardından alevler otobüsü tamamen kapladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, müdahale ederek otobüsteki yangını söndürdü. Emniyet güçleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.