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nasıl okunur? Arefe günü 1000 İhlas okumanın önemi nedir?

Kurban bayramına sayılı saatler kala Arefe günü yapılacak olan ibadetler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu ibadetler arasında ise, 1000 ihlas okumanın faziletleri merak ediliyor. Arefe günü yapılacak olan ibadetlerin büyük önemi bulunuyor. Peygamber efendimizin hadis-i şerifinde arefe günü okunmasıyla ilgili ‘Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur. (Ebu-ş şeyh)" deniyor.’ Peki, İhlas suresi nasıl okunur? Arefe günü 1000 İhlas okunmanın önemi ve faziletleri nelerdir?

Giriş Tarihi: 10.8.2019 21:10
İhlas suresi nasıl okunur? Arefe günü 1000 İhlas okumanın önemi nedir?

Kurban bayramına artık saatler kala İhlas suresinin önemi, faziletleri ve okunuşu vatandaşlar tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Hadislerde arefe günü 1000 ihlas okumanın çok büyük sevapları olduğu bildirilmiştir. Peki, İhlas suresi nasıl okunur? Arefe günü ihlas okumanın faziletleri

İHLAS SURESİ NASIL OKUNUR? AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS OKUMANIN SEVAPLARI

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Kul hüvellâhü ehad

2- Allâhüssamed

3- Lem yelid ve lem yûled

4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

İhlas Suresi Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- De ki; O Allah bir tektir.

2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).

3- Doğurmadı ve doğurulmadı

4- O 'na bir denk de olmadı.

AREFE GÜNÜ İHLAS OKUMANIN FAZİLETLERİ

"Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur." (Ebu-ş şeyh)

Bir hadis-i şerifte:

"Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir." buyrulmaktadır.

Hadis-i şeriflere göre; "İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir." (Ebu-ş şeyh)

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