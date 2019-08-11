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Son dakika haberi: ’dan acı haber! Kameramandan acı haber

’dan gelen son dakika haberi yürek dağladı! Ordu'nun Ünye ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren Randıman filminin kameramanı (27), kaldırıldığı 'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 11.8.2019 21:43 Güncelleme Tarihi: 11.8.2019 21:44
Son dakika haberi: Ordu’dan acı haber! Kameramandan acı haber

Atatürk Mahallesi Küçük Ev mevkisinde denize giren Gülkan Kan bir anda gözlerden kayboldu. Yaklaşık yarım saat denizin içerisinde dalgalarla boğuşan genci Ordu Büyükşehir Belediyesine bağlı jet aki ekibi kurtararak karaya çıkardı. Durumu ağır olan genç acil servis ekibinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Gülkan Kan kurtarılamadı.

Ekibin bayram nedeniyle çekimlere ara verdiği ve bugün Gülkan Kan'ın da denize girmek istediği öğrenildi.

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Son dakika haberi: Ordu’dan acı haber! Kameramandan acı haber
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