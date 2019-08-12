Çalınan tarım aletini 3 gün iz sürüp buldu

BUGÜN NELER OLDU

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çiftçilik yapan Mustafa Çakıcı (49), evinin önünden çalınan pulluğu, 3 gün boyunca arayıp, otların arasına gizlenmiş olarak buldu. Güvenlik kameralarını da inceleyen Çakıcı, hırsızın kimliğini belirleyip, jandarmaya bildirdi. Malkara ilçesinin Esendik Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mustafa Çakıcı'nın pulluğu ve tarım aletleri çalındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'na başvurdu. Mustafa Çakıcı 3 gün boyunca, gece gündüz çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Çakıcı, bir kişinin kendisine ait çiftli pulluğu, traktörün arkasında götürdüğünü gördü. Mustafa Çakıcı, aramaları sonunda, pulluğu evine 30 kilometre mesafedeki ilçe merkezinde yıkılmış olarak bir okulun bahçesindeki otlar arasında buldu. Görüntülerdeki kişinin kimliğini de tespit eden Çakıcı, durumu jandarmaya bildirdi. Şüpheli gözaltına alındı. Mustafa Çakıcı, "Çalan adamı da bulup jandarmaya bildirdim. Mahkemede cezasını çeksin. Adalet önünde hesap versin. Adalete güveniyorum" dedi. DHA