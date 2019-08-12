On Numara sonuçları açıklandı! 12 Ağustos MPİ On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

Her hafta pazartesi günü çekilişi yapılan On Numara'nın bu haftaki kazanan numaraları açıklandı. Geçtiğimiz hafta 5 Ağustos'ta yapılan çekilişte verilen ikramiye dörde bölündü. On Numara oynayanlar şimdi heyecanla 12 Ağustos çekiliş sonuçlarını araştırıyorlar. Biz de Sabah.com.tr olarak Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara'nın bu haftaki çekiliş sonuçlarını hazırladık…

On Numara kazandıran numaralar: 4, 5, 6, 8, 11, 15, 19, 20, 29, 30, 32, 35, 37, 51, 52, 53, 57, 59, 62, 72, 73, 77

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI! 12 AĞUSTOS MPİ ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA!



ON NUMARA OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.