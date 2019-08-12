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Tatil beldesi tamamen doldu! Akın ettiler, adım atacak yer kalmadı

5 günlük bayram tatilinde yüzde 100 doluluk oranı yakalayan Kuşadası’nda, tatilciler şehirdeki tüm plajları doldururken, 'iğne atsan yere düşmez' dedirten görüntüler oluştu.

Giriş Tarihi: 13.8.2019 00:13
Tatil beldesi tamamen doldu! Akın ettiler, adım atacak yer kalmadı

Kurban Bayramı tatili turizmcilerin yüzünü güldürürken, yerli tatilcilerin yoğun ilgisi nedeniyle rezervasyonlarda yüzde 100'lere varan bir doluluk yaşandı. 5 günlük tatil nedeniyle tam kapasite çalışan konaklama tesislerine başta İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa olmak üzere büyük kentlerdeki tatilciler yoğun ilgi gösterdi.

KADINLAR PLAJI DOLDU TAŞTI

Bayram tatili ile birlikte yoğun bir tatilci akınına uğrayan Kuşadası'nda sokaklar ve sahil bandı doldu. Kuşadası'nda plajlar da bayramda tatilcilerin akınına uğradı. Hava sıcaklığının da etkisiyle plajlara koşan tatilciler, deniz, kum ve güneşin keyfini doyasıya yaşadı. Yabancı turist sayısının da fazla olmasıyla Kuşadası'nın tüm plajları tamamen dolarken, özellikle dünyaca ünlü Kadınlar Plajı'nda insan seli oluştu, görenlere, "İğne atsan yere düşmez " dedirtti.

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Tatil beldesi tamamen doldu! Akın ettiler, adım atacak yer kalmadı
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