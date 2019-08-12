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Marmaraereğlisi ilçesinde hayatı olumsuz etkiliyor.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.8.2019 19:02 Güncelleme Tarihi: 12.8.2019 19:03
Tekirdağ'da şiddetli rüzgar

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, rüzgarın bölgede saatte 42 kilometreye kadar çıkması üzerine, vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyardı.

Ekipler, yoğun rüzgar nedeniyle denizdeki dalgaların yüksek olduğunu; bunun, boğulmalara yol açabileceğini belirtti.

Marmaraereğlisi Belediyesinin hoparlöründen de ''Hava muhalefeti ve yoğun dalga nedeniyle denize girilmesi yasaktır.'' şeklinde anons yapıldı.

Anonsu duyan bazı vatandaşların denizden çıktığı, bazılarının ise ikaza aldırış etmeden yüzmeye devam ettikleri görüldü.

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Tekirdağ'da şiddetli rüzgar
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