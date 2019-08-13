‘Elektronik sigara yeni tümörler yarattı’

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Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, elektronik sigaranın sağlık açısından masum gösterildiğini ancak sigaradan çok daha tehlikeli olduğuna dikkat çekti. Elektronik sigaranın bir kartuşunun 1.5-2 paket sigaraya eşdeğer olduğunu vurgulayan Erdöl, daha da ürkütücü bir gerçeğe dikkat çekti. Erdöl, "Elektronik sigara daha derinde ve tedavisi daha zor tümör vakaları yarattı. Elektronik sigara kullananlar, diğer sigaralarda bulunan nikotin miktarını alabilmek için daha derin nefes çekerler. Elektronik sigaranın yoğun olarak kullanıldığı bölgelerde akciğer kanseri ve diğer kanser türleri daha tehlikeli olarak karşımıza çıkmaya başladı.Daha derinde ve tedavisi daha zor tümör vakalarına sıklıkla tanık oluyoruz. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) elektronik sigaranın gösterildiği gibi masum olmadığını ve bu konuda yapılan sağlık uyarılarının yetersiz olduğunu raporladı. Kanada Sağlık Ajansı, elektronik sigaranın nikotin zehirlenmesine yol açma veya nikotin bağımlılığını tetikleme gibi olumsuz etkilere yol açabileceği uyarısında bulundu. Dünya Sağlık Örgütü, elektronik sigaranın, 'Sigara bırakma tedavisi' olarak kabul edilemeyeceğini açıkladı" dedi.