Her yıl 360 bin kişi boğularak ölüyor

BUGÜN NELER OLDU

Kavurucu sıcak havalar kuzey yarım küreyi etkisi altına alırken, temmuz ayında pek çok Avrupa ülkesinde sıcaklık rekorları kırıldı. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Türkiye'nin de sıcak hava dalgasının etkisi altında olduğu bu günlerde, kazaya bağlı boğularak ölümlere ilişkin veriler yayımladı. Buna göre, her yıl tüm dünyada yaklaşık 360 bin kişi boğularak hayatını kaybediyor. Türkiye'de ise her yıl yaklaşık 800 kişi hayatını kaybediyor. Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) geçtiğimiz hafta açıkladığı 2016'da kazaya bağlı boğularak ölme verilerine göre Türkiye'de 790 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de 100 bin kişide 0,99 kişi boğularak hayata gözlerini yumarken 28 Avrupa Birliği (AB) ülkesinde bu oran 1,08 oldu. Boğulma kaynaklı kişi başına düşen ölüm oranında Litvanya ve Letonya açık ara zirvede bulunuyor.Buna göre Litvanya'da 100 bin kişide 6,46 kişi boğularak hayatını kaybederken bu oran Letonya'da 6,1 oldu. Bu ülkeleri sırasıyla Romanya (3,18), Estonya (3,08) ve Yunanistan (2,45) izledi. 33 ülke içeresinde Türkiye 21. sırada bulunuyor. Boğularak ölümde en düşük oran ise İtalya, Malta ve Portekiz'de çıktı. İtalya'da 100 bin kişide 0,38 kişi hayatını kaybederken bu oran Malta'da 0,39 ve Portekiz'de 0,43 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verisine göre Türkiye'nin 2016 sonunda nüfusu 79 milyon 814 bin 871 kişiydi. 100 bin kişide 0,99 kişi öldüğünden 2016'da toplam yaklaşık 790 kişinin hayatını kaybettiği ortaya çıkıyor.