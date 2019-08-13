Sarımsak diyarında bir başka değer: Pompeiopolis

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Kastamonu Taşköprü'ye bağlı Zımbıllı tepesinde yer alan ve Paflagonya bölgesinin başkenti olan "Pompeiopolis" antik kenti, kültür turizmine kazandırılmayı bekliyor. Kazı koordinatörü Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Tayyar Gürdal, "Roma İmparatorluğu'nun en önemli kentlerinden biri olan Pompeiopolis'i kültür turizmine kazandırmak için ciddi sponsorlara ihtiyaç var" dedi. Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal ise "İlçemizin iki değeri var biri sarımsak diğeri Pompeiopolis antik kenti. Turizme açıldığı zaman bölgemizin ekonomisine katkı sağlayacak" diye konuştu.