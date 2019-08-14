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Ailesinden izinsiz aldığı minibüsle takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

’ın Pazarcık ilçesinde bir minibüsün yoldan çıkarak takla atması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.8.2019 14:19 Güncelleme Tarihi: 14.8.2019 14:22
Ailesinden izinsiz aldığı minibüsle takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Alınan bilgiye göre, Ö.Ş. adlı çocuk, ailesinden izinsiz aldığı 27 V 7252 plakalı minibüsle arkadaşlarıyla gezintiye çıktı. Cimikanlı Mahallesi, Çiğdem Tepe mevkisinde direksiyon hakimiyeti kaybolan minibüs, yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü ile birlikte yanında bulunan arkadaşları yaşları küçük Hüseyin Duyar, İ.B., A.Ş. ile A.C. yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

1 ÇOCUK YAŞAMINI YİTİRDİ

Yaralılardan Hüseyin Duyar, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ailesinden izinsiz aldığı minibüsle takla attı: 1 ölü, 4 yaralı
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