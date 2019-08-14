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Genç piyanistlerden ‘

ZEKİ ÖZKESKİN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.8.2019
Genç piyanistlerden ‘Kumda Piyano’
Bodrum'da bu yıl "Kumda" temasıyla düzenlenen Gümüşlük Klasik Müzik Festivali'nde, İstanbul Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarları ve Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nden gelen, yaşları 12 ile 29 arasında değişen 12 yetenekli genç piyanist, 12 gün boyunca dünyaca ünlü piyanistler Francesco Libetta, Konstanze Eickhorst ve Gülsin Onay'dan eğitim aldı. Eğitimin adından ustalık sınıfına ulaşan 12 genç yeterek, festivalin sonunda Gümüşlük Toprak Ev'de, "Kumda Piyano" başlığı altında konser verdi. Genç piyanistler, konserin ardından sertifikalarını aldı.
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Genç piyanistlerden ‘Kumda Piyano’
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