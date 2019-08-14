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Son dakika haberi: dönüş çilesi 'i kilitledi!

4 günlük tatilinin son gününde trafik çilesi başladı. Kurban Bayramı tatilinin son gününde evlerine dönen tatilciler, Otoyolu Kocaeli geçişinde trafiği durma noktasına getirdi. Sürücülerin yolda kaldığı anlar havadan görüntülendi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.8.2019 16:16 Güncelleme Tarihi: 14.8.2019 16:21
Son dakika haberi: Kurban Bayramı dönüş çilesi TEM'i kilitledi!

Kurban Bayramı tatili nedeniyle İstanbul'dan Anadolu yönüne giden tatilcilerin geri dönüş yolculuğu, bayramın son gününde TEM Otoyolunda trafiğin durmasına neden oldu. Gündüz sıcaklığın yüksek olması nedeniyle akşam saatlerinde yola çıkan tatilcilerin içinde olduğu araçlar, TEM Otoyolu Kocaeli İzmit kesiminde yoğunluğa neden oldu.

Zaman zaman durma noktasına gelen yolda, sürücüler ilerlemekte güçlük çekmeye başladı. Yoğun trafikte olumsuzluk yaşanmaması adına ise polis ve jandarma ekipleri her 10 kilometrede bir sabit ekip ile sürücülere uyarılarda bulunuyor. Trafiğin ilerleyen saatlerde daha da yoğunlaşması bekleniyor.

Öte yandan, TEM Otoyolunda durma noktasına gelen trafik ise havadan görüntülendi. Görüntülerde yoğun trafikte araçların zaman zaman durmak zorunda kaldıkları görünüyor.

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Son dakika haberi: Kurban Bayramı dönüş çilesi TEM'i kilitledi!
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