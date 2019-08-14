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'da arazi kavgası: 1 ölü, 8 yaralı!

'nın Halfeti ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.8.2019 21:25 Güncelleme Tarihi: 14.8.2019 21:35
Şanlıurfa'da arazi kavgası: 1 ölü, 8 yaralı!

Alınan bilgiye göre, kırsal Bozyazı Mahallesi'nde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, taş, sopa ve bıçağın da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Olayda yaralanan Elif G, Ali G, Hatun B, Sait B, Hasan B, Müslüm C, Cengiz C, Fikriye Y. ve Müslüm C. 112 Acil Sağlık ekiplerince Halfeti Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Elif G, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Güvenlik güçleri hastanede ve mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Kavgaya karışanların tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

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Şanlıurfa'da arazi kavgası: 1 ölü, 8 yaralı!
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