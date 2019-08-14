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dakika haberi: 33 yıldır annesi zannediyordu... Gerçeği ğrenince dehşet saçtı!

Kayseri’den gelen dakika haberi duyanları dehşete düşürüyor. Muhammed Erdal Doğan 33 yıldır annesi bildiği yengesinin gerçekte annesi olmadığını öğrendi. 33 yıl sonra amcasına evlatlık verildiğini öğrenen Doğan, yengesine kurşun yağdırdı. Doğan, daha sonra aynı silahla intihar etti. Muhammed Erdal Doğan'ı sabah ziyarete gelen baba Ahmet Doğan, kapının açılmaması üzerine şüphelenerek polisi aradı. Eve giren polis İfakat ve Muhammed Doğan'ın cesetleriyle karşılaştı. Sinir krizleri geçiren baba Ahmet Doğan, "33 yıl beni evladıma hasret bıraktınız. Ağabeyim için evladımdan oldum. Ben bu acıya nasıl dayanırım" diyerek gözyaşı döktü.

ALİ ALTUNDAŞ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.8.2019 13:29 Güncelleme Tarihi: 14.8.2019 13:31
Son dakika haberi: 33 yıldır annesi zannediyordu... Gerçeği ğrenince dehşet saçtı!

Kayseri'de evlatlık olduğunu öğrenen Muhammet Erdal Doğan, yıllardır annesi bildiği yengesini öldürdükten sonra intihar etti. Almanya'da yaşayan ve çocuk sahibi olamayan Ferhat Doğan, 33 yıl önce Kayseri'deki kardeşi Ahmet Doğan'dan oğlu Muhammed Erdal'ı evlatlık olarak istedi. Saygısından ağabeyine "Hayır" diyemeyen Ahmet Doğan da oğlunu verdi. Ancak evlat hasretiyle her fırsatta Muhammet Erdal'ı görmeye çalıştı. Geçtiğimiz yıl Ferhat Doğan camide namaz kılarken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Daha sonrasında amcasıyla yaşayan Erdal Doğan, evlatlık olduğunu öğrendi. İşte yaşanan dehşet verici olayın detayları...

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Son dakika haberi: 33 yıldır annesi zannediyordu... Gerçeği ğrenince dehşet saçtı!
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