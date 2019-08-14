Son dakika haberi: 33 yıldır annesi zannediyordu... Gerçeği ğrenince dehşet saçtı!

Kayseri'de evlatlık olduğunu öğrenen Muhammet Erdal Doğan, yıllardır annesi bildiği yengesini öldürdükten sonra intihar etti. Almanya'da yaşayan ve çocuk sahibi olamayan Ferhat Doğan, 33 yıl önce Kayseri'deki kardeşi Ahmet Doğan'dan oğlu Muhammed Erdal'ı evlatlık olarak istedi. Saygısından ağabeyine "Hayır" diyemeyen Ahmet Doğan da oğlunu verdi. Ancak evlat hasretiyle her fırsatta Muhammet Erdal'ı görmeye çalıştı. Geçtiğimiz yıl Ferhat Doğan camide namaz kılarken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Daha sonrasında amcasıyla yaşayan Erdal Doğan, evlatlık olduğunu öğrendi. İşte yaşanan dehşet verici olayın detayları...