Uğur Doğan kimdir ve neden öldü? Uğur Doğan Instagram hesabında video yayınladıktan sonra...

Uğur Doğan'dan gelen son dakika haberinin ardından vatandaşlar "Uğur Doğan kimdir?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Uğur Doğan Türkiye'de, Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programı ile tanınmıştı. Dün öğle saatlerinde bir video paylaşan Uğur Doğan'ın hayatını kaybettiği iddia edildi.

UĞUR DOĞAN KİMDİR? UĞUR DOĞAN ÖLDÜ İDDİASI

İzdivaç programlarının kaldırılmasının ardından kendi hayatına dönen Uğur Doğan'ın intihar ettiği konuşuluyor. Instagram hesabından bir video yayınlayan ve geçtiğimiz yıllarda yayınlanan Zuhal Topal'la izdivaç isimli programa katılan Uğur Doğan'ın dün akşam saatlerinde hayatını kaybettiği iddia edildi.

VİDEO YAYINLADI!