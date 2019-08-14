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kimdir ve neden öldü? Uğur Doğan Instagram hesabında video yayınladıktan sonra...

, 'ın sunduğu izdivaç programı ile tanımıştı. Doğan, dün öğleden sonra Insagram hesabında bir video yayınlamış ve bu videodan kısa bir süre sonra öldüğü bildirilmişti. Uğur Doğan videosunun ardından vatandaşlar “Uğur Doğan kimdir ve neden intihar etti?” sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Peki, Zuhal Topal’da damat adayı olan Uğur Doğan kimdir? İşte hayatı ile ilgili bilgiler…

Giriş Tarihi: 14.8.2019 15:41 Güncelleme Tarihi: 14.8.2019 15:41
Uğur Doğan kimdir ve neden öldü? Uğur Doğan Instagram hesabında video yayınladıktan sonra...

'dan gelen son dakika haberinin ardından vatandaşlar "Uğur Doğan kimdir?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Uğur Doğan 'de, 'ın sunduğu izdivaç programı ile tanınmıştı. Dün öğle saatlerinde bir video paylaşan Uğur Doğan'ın hayatını kaybettiği iddia edildi.

UĞUR DOĞAN KİMDİR? UĞUR DOĞAN ÖLDÜ İDDİASI

İzdivaç programlarının kaldırılmasının ardından kendi hayatına dönen Uğur Doğan'ın ettiği konuşuluyor. Instagram hesabından bir video yayınlayan ve geçtiğimiz yıllarda yayınlanan Zuhal Topal'la izdivaç isimli programa katılan Uğur Doğan'ın dün akşam saatlerinde hayatını kaybettiği iddia edildi.

VİDEO YAYINLADI!

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Uğur Doğan kimdir ve neden öldü? Uğur Doğan Instagram hesabında video yayınladıktan sonra...
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