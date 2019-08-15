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ACIMIZ BÜYÜK! Serkan’ımızı kaybettik

Giriş Tarihi: 15.8.2019
ACIMIZ BÜYÜK! Serkan’ımızı kaybettik
SABAH gazetesinin başarılı muhabiri Serkan Bayraktar geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Sabah Gazetesi Özel İstihbarat Bölümü'nde görev yapan 44 yaşındaki Serkan Bayraktar, bayram ziyareti için gittiği memleketi Rize'de dün öğle saatlerinde kalp krizi geçirdi. Kriz sonrası yakınları tarafından acilen hastaneye kaldırılan arkadaşımız yolda hayata gözlerini yumdu. Serkan Bayraktar, 16 Ağustos Cuma günü (yarın) Sakarya Sapanca Yüzevler Yeşil Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Sapanca Kemer Mezarlığı'nda defnedilecek.
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