Altını bezleyip çorap giydirdiği sıpayı evde besliyor

Firuzköy Mahallesi'nde yeni doğmuş sıpayı gören bir hayvansever sahibini aramasına rağmen bulamayınca bakımının yapılabilmesi için sıpayı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Kampusü'ne götürerek, Veterinerlik Meslek Yüksekokulu'ndaki öğretim görevlilerine teslim etti. Atçılık konusunda uzman öğretim görevlisi İbrahim Kurban, sevimli sıpayı muayene ederken, bunun erkek ve en fazla iki günlük olduğunu tespit etti. Kurban sindirim sistemindeki kabızlık sorununu giderdi ve beslemeye başladı. Odasında sıpa için özel bir bölüm ayıran Kurban, annesi bulununcaya kadar üniversitedeki damızlık kısraklardan gerektiğinde kullanılmak üzere alarak sakladıkları, doğumdan sonra ilk 4-5 gün anne tarafından yavruya verilen ilk süt olan aynı zamanda yüksek oranda protein ve bağışıklık kazandıran maddeler içeren 'kolostrumu' ağzına enjekte etmeye başladı.