Anne, baba ve oğlu baraj gölünde boğuldu

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Kastamonu'nun Devrekani ilçesindeki Beyler Barajı'nda balık tutarken suya düşen genç ile onu kurtarmak için göle atlayan anne ve babası boğuldu. Ankara'da yaşayan ve bayram ziyareti için Kastamonu'nun Devrekani ilçesine gelen Nihat (46) ve Behice Kadıncıoğlu (42) çifti ile oğulları Oğuzhan (20), Beyler Barajı'na pikniğe gitti. Baraj kenarında oltayla balık tutmaya çalışan Oğuzhan Kadıncıoğlu, dengesini kaybederek suya düştü. Çocuklarının suda çırpındığını gören anne ve babası da onu kurtarmak için peş peşe göle atladı. Bir süre sonra anne, baba ve oğlu suda kayboldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine Devrekani İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yerine geldi. Jandarma ve çevredekilerin çabaları sonucu aile fertlerinin cansız bedenleri sudan çıkartıldı. Anne, baba ve oğlunun cenazeleri otopsi için Devrekani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kadıncıoğlu ailesinin Ankara'dan Kurban Bayramı tatilini geçirmek için memleketleri Devrekani ilçesine geldikleri, pikniğin ardından evlerine dönecekleri öğrenildi. Öte yandan eşi ve iki çocuğu ile birlikte Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'ne gelen Hasan İlhan Kayadibi Plajı'nda suya girdi. Bir süre sonra çırpınmaya başlayan İlhan gözden kayboldu. Yarım saat süren çalışmanın ardından İlhan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde de Atatürk Baraj Gölü'ne giren Halil ekinci boğularak hayatını kaybetti. Ekinci'nin iki çocuk babası olduğu öğrenildi.