Bayram ziyareti sonrası feci kaza

BUGÜN NELER OLDU

BEŞ GÜNLÜK TATİLİN BİLANÇOSU: 52 ÖLÜ 427 YARALIKurban Bayyramı tatilinin başladığı 9 Ağustos cuma mesai bitiminden dün saat 17.00'a kadar meydana gelen trafik kazalarında 52 kişi ölürken, 427 kişi yaralandı. Aydın'da yaşayan Abdülkadir Aydın(69), eşi, oğlu, gelini ve torunlarıyla birlikte, Muş'taki akrabalarına Kurban Bayramı ziyaretine gitti. Önceki gün de eve dönmek üzere yola çıktı. Ancak, Aksaray- Konya karayolunda sürücü Veysel Akgün'ün (28) kullandığı otomobil şarampole yuvarlandı. Sürücünün annesi Bedia Akgün (74) ve eşi Mensure Akgün (27) olay yerinde, 4 yaşındaki oğlu Hüseyin Ali Akgün ise hastanede öldü. Sürücü Akgün ile babası Abdülkadir Akgün (69), ağabeyi Eşref Akgün (37) ve diğer oğlu İbrahim Ayaz Akgün (1) yaralı kurtuldu. Gaziantep'te Ramazan aydoğdu idaresindeki minibüs yol kenarında park halindeki otomobile çarptı. Kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, ehliyeti olmayan 18 yaşından küçük Ö.Ş. izinsiz olarak babasının minibüsünü alıp arkadaşlarıyla gezmeye çıktı. Ancak yolda, kontrolden çıkan minibüs takla attı. Çocuklardan Hüseyin Duyar ölürken, Ö.Ş. ve 3 arkadaşı yaralandı. Kütahya'da İsmail Yavuz'un kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ümit Akbaş (35), eşi Yasemin Akbaş (35) ve oğlu Enes Kayra Akbaş'a (3) çarptı. Baba ölürken eşi ve oğlu yaralandı. Artvin'in Yusufeli ilçesinde, şarampole yuvarlanan kamyohette bulunan İbrahim Korkmaz öldü, Hamza Çelik yaralandı.