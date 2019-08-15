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Cinnet getirmeden önce öz anne ve babasını kovmuş

Ali ALTUNTAŞ
ALİ ALTUNTAŞ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.8.2019
Cinnet getirmeden önce öz anne ve babasını kovmuş
Kayserı'de 33 yıl sonra evlatlık olduğunu öğrendikten sonra annesi bildiği yengesi İfakat Doğan'ı vurarak öldürdükten sonra intihar eden Muhammed Erdal Doğan'ın olaydan bir kaç saat önce bayramlaşmaya gelen öz babası Ahmet Doğan ve annesini evden kovduğu ortaya çıktı. İddiaya göre Muhammed Erdal Doğan'ın babasıyla tartıştıktan sonra İfakat Doğan'ı öldürüp intihar ettiği öğrenildi. İfakat Doğan ve Muhammed Erdal Doğan dün Hulusi Akar Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından ayrı mezarlıklarda toprağa verildi.
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Cinnet getirmeden önce öz anne ve babasını kovmuş
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