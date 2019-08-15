Erkeklere taş çıkarttı

Antalya'da Rus kadın turist, profesyonel kaya tırmanıcıları ve yüzücülerine taş çıkartırcasına 25 metrelik falezlere tırmanıp denize atladı. Konyaaltı plajlarının başlangıç noktasındaki falez kayalıkları, maceraperest yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Özellikle gençler, gün boyu falezlerden denize atlayarak, denizin tadını çıkarıyor. Kente tatile gelen bir Rus kadın da gençlere özenince, önce bir zincir yardımıyla denizden yükselen falezlere tırmandı. Yaklaşık 25 metre yüksekliğindeki kayalıklarda, erkeklerin atlayış yaptığı bölüme kadar ulaşan Rus kadın, buradan kendisini boşluğa bıraktı.



ADRENALİN TUTKUNLARI İÇİN

Falez kayalıkları adrenalin tutkunlarına ev sahipliği yapıyor. 90 derecelik dik kaya tırmanışının ardından 25 ile 40 metre arasındaki yüksekliğe çıkanlar denize atlıyor. En büyük tehlike ise yapılan küçük hatanın yaralanma ve ölümle sonuçlanması.

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