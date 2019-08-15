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ne zaman başlayacak? Gelinim Mutfakta başlama tarihi...

Ekranların sevilen yarışmalarından bir tanesi olan bir süre önce sezon finali yaparak araya girmişti. Programın sevenleri yeni sezonunun ne zaman başlayacağını merak ediyorlar. Biz de Sabah.com.tr olarak bu sorunun yanıtını sizler için hazırladık. İşte Gelinim Mutfakta ile ilgili detaylar…

Giriş Tarihi: 16.8.2019 00:14
Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman başlayacak? Gelinim Mutfakta başlama tarihi...

Ekranların sevilen programlarından bir tanesi olan Gelinim Mutfakta geçtiğimiz haftalarda sezon finali yapmıştı. Yeni sezonunun ne zaman başlayacağı ise hayranları tarafından merak konusu oluyor. Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte sevilen yarışma ile ilgili tüm merak edilenler…

GELİNİM MUTFAKTA YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Gelinim Mutfakta programının yeni sezonu izleyici karşısında 19 Ağustos Pazartesi günü çıkacak.

Gelinim Mutfakta sezon finalini 28 Haziran 2019 tarihinde yapmıştı. Sezon finalinde Çiğdem-Elif Akçam, Besime-Gülcan Ekici, Hüsniye-Hatice Karabulut ve Zeynep-Hülya Bütün yarışmış, haftanın kazananı Besime-Gülcan Ekici ikilisi olurken; yarışmaya Zeynep-Hülya Bütün veda etmişti.

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Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman başlayacak? Gelinim Mutfakta başlama tarihi...
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