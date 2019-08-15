Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman başlayacak? Gelinim Mutfakta başlama tarihi...

Ekranların sevilen programlarından bir tanesi olan Gelinim Mutfakta geçtiğimiz haftalarda sezon finali yapmıştı. Yeni sezonunun ne zaman başlayacağı ise hayranları tarafından merak konusu oluyor. Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte sevilen yarışma ile ilgili tüm merak edilenler…

GELİNİM MUTFAKTA YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Gelinim Mutfakta programının yeni sezonu izleyici karşısında 19 Ağustos Pazartesi günü çıkacak.

Gelinim Mutfakta sezon finalini 28 Haziran 2019 tarihinde yapmıştı. Sezon finalinde Çiğdem-Elif Akçam, Besime-Gülcan Ekici, Hüsniye-Hatice Karabulut ve Zeynep-Hülya Bütün yarışmış, haftanın kazananı Besime-Gülcan Ekici ikilisi olurken; yarışmaya Zeynep-Hülya Bütün veda etmişti.