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Parkta gördüğü eski sevgilisi ve erkek arkadaşına kurşun yağdırdı: 2 ölü

'ın Efeler ilçesinde, parkta karşılaştığı eski sevgilisi ve erkek arkadaşını silahla vurarak öldüren zanlı yakalandı

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.8.2019 10:37 Güncelleme Tarihi: 15.8.2019 11:11
Parkta gördüğü eski sevgilisi ve erkek arkadaşına kurşun yağdırdı: 2 ölü

Olay, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Nevzat Biçer Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; aşırı alkollü olduğu iddia edilen Muhammet G., yoldan geçerken eski sevgilisi Merve Kotan'ı (20), Ekim Türkmen (22) ile parkta otururken gördü. Yaşanan kısa tartışmanın ardından üzerinde taşıdığı silaha davranan Muhammet D., Kotan ve erkek arkadaşı Türkmen'e defalarca ateş etti.



İKİSİ DE KURTARILAMADI

Silah seslerini duyan mahallenin ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Merve Kotan ve Ekim Türkmen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden iki gencin cansız bedenleri otopsi için Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından bölgede geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, şüpheli M.G.'yi suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Ekim Türkmen

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Parkta gördüğü eski sevgilisi ve erkek arkadaşına kurşun yağdırdı: 2 ölü
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