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’ler bugün açık mı olacak? 2019 Perşembe ?

tatilinin bitmesi üzerine vatandaşlar arama motorlarında en çok resmi kurum ve kuruluşların açık mı kapalı mı olacağını araştırmaya başladılar. Kimi vatandaşların tatilleri sona erse de kimi vatandaşların halen devam ediyor. Tatilini bitirip de iş başı yapacaklar için ise Perşembe günü açık mı olacak? PTT mesaisi ne zaman başlıyor? İşte ayrıntılar..

Giriş Tarihi: 15.8.2019 09:17
PTT’ler bugün açık mı olacak? 15 Ağustos 2019 Perşembe PTT açık mı kapalı mı?

4 gün süren bayram tatilinin ardından vatandaşların bir kısmının tatilleri sona ererken bir kısmı ise halen tatiline devam ediyor. Tatilini bitirenler ise arama motorlarında "15 Ağustos Perşembe günü PTT açık mı kapalı mı?" sorusunun yanıtını aramaya başladılar. Resmi olarak Kurban Bayramı'nın bitmesi çeşitli kurum ve kuruluşların açık mı kapalı mı olacağı sorusunu gündeme getiriyor. Buna göre; PTT bugün açık mı kapalı mı olacak? İşte ayrıntılar..

PTT'LER BUGÜN AÇIK MI KAPALI MI? 15 AĞUSTOS 2019 PERŞEMBE

PTT şubeleri 15 Ağustos Perşembe günü itibariyle hizmet verecek. 15 Ağustos günü mesai başlayacak.

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PTT’ler bugün açık mı olacak? 15 Ağustos 2019 Perşembe PTT açık mı kapalı mı?
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