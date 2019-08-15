PTT’ler bugün açık mı olacak? 15 Ağustos 2019 Perşembe PTT açık mı kapalı mı?

4 gün süren bayram tatilinin ardından vatandaşların bir kısmının tatilleri sona ererken bir kısmı ise halen tatiline devam ediyor. Tatilini bitirenler ise arama motorlarında "15 Ağustos Perşembe günü PTT açık mı kapalı mı?" sorusunun yanıtını aramaya başladılar. Resmi olarak Kurban Bayramı'nın bitmesi çeşitli kurum ve kuruluşların açık mı kapalı mı olacağı sorusunu gündeme getiriyor. Buna göre; PTT bugün açık mı kapalı mı olacak? İşte ayrıntılar..

PTT'LER BUGÜN AÇIK MI KAPALI MI? 15 AĞUSTOS 2019 PERŞEMBE

PTT şubeleri 15 Ağustos Perşembe günü itibariyle hizmet verecek. 15 Ağustos günü mesai başlayacak.