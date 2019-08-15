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çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 15 Ağustos sorgulama ekranı

Geçtiğimiz hafta 8. Devirin ardından 30 milyonun üzerindeki ikramiye ’ya olan ilgiyi arttırdı. Bu hafta büyük ikramiyenin kime çıkacağı merak edilirken, şanslı numaralar belli oldu. Peki, Süper Loto’da kazandıran numaralar hangileri? MPİ 15 Ağustos sorgulama ekranı…

Giriş Tarihi: 15.8.2019 22:12
Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 15 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Süper Loto çekiliş sonuçları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta 8. Defa devreden ve 30 milyonu aşan ikramiye bu hafta sahip bulacak mı? Kuponlarını dolduran vatandaşlar sonuçların heyecanla açıklanmasını bekliyorlardı. Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda bu haftaki çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 15 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı…

Süper Loto kazandıran numaralar: 1 – 8- 9 – 11 – 24 – 30

MPİ SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 15 AĞUSTOS

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

SÜPER LOTO EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto adlı şans oyununun son bir sene içinde yapılan çekilişlerinde en çok çıkan sayılar ve kaç kere çıktıkları aşağıda şekildedir.

  • 35 - 308 kez / 13 - 292 kez / 37 - 288 kez / 1 - 272 kez / 45 - 260 kez
  • 17 - 252 kez / 22 - 252 kez / 33 - 252 kez / 23 - 252 kez / 4 - 248 kez
  • 41 - 244 kez / 50 - 224 kez /43 - 244 kez / 14 - 244 kez / 19 - 244 kez
  • 47 - 244 kez / 18 - 244 kez / 29 - 240 kez / 36 - 236 kez / 46 - 236 kez
  • 54 - 232 kez / 31 - 232 kez /21 - 228 kez / 5 - 228 kez / 34 - 228 kez
  • 40 - 220 kez / 26 - 220 kez / 20 - 220 kez / 15 - 220 kez / 49 - 220 kez
  • 2 - 220 kez / 9 - 212 kez / 39 - 212 kez / 16 - 208 kez / 12 - 216 kez
  • 51 - 216 kez / 10 - 216 kez / 32 - 208 kez / 6 - 200 kez / 24 - 200 kez
  • 48 - 200 kez / 30 - 200 kez / 25 - 196 kez / 38 - 196 kez / 53 - 192 kez
  • 44 - 192 kez / 3 - 192 kez / 8 - 192 kez / 7 - 192 kez / 11 - 192 kez

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Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 15 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
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