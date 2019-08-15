Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 15 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Süper Loto çekiliş sonuçları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta 8. Defa devreden ve 30 milyonu aşan ikramiye bu hafta sahip bulacak mı? Kuponlarını dolduran vatandaşlar sonuçların heyecanla açıklanmasını bekliyorlardı. Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda bu haftaki çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 15 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı…
Süper Loto kazandıran numaralar: 1 – 8- 9 – 11 – 24 – 30
MPİ SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 15 AĞUSTOS
Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,
* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.
SÜPER LOTO EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR
Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto adlı şans oyununun son bir sene içinde yapılan çekilişlerinde en çok çıkan sayılar ve kaç kere çıktıkları aşağıda şekildedir.