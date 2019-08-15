Yasağı buzdolabıyla deldı

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ABD'nin Kentucky eyaletinde annesi tarafından elektronik eşyalarına yasak konulan 15 yaşındaki Dorothy isimli 15 yaşındaki kız, haftanın konusu oldu. Dorothy'nin cezası, iki hafta önce mutfakta yaşanan kazadan sonra başladı. Dorothy pilav yaparken YouTube izlediği için ocak alevler içinde kaldı. Genellikle şarkıcı Ariane Grande hakkında tweet'ler atan Dorothy, yasağı ilk 4 Ağustos'ta Nintendo 3DS oyun konsolundan gönderdiği mesajla deldi. Dorothy, cezayı "Sonsuza kadar gidiyorum. Annem telefonumu aldı. Hepinizi özleyeceğim" mesajıyla duyurdu. Ertesi gün Dorothy'nin annesi tarafından yazılan mesajda "Nintento'dan Twitter'ı kullandığını gördüm. Bu hesap kapatılacak" denildi. Dorothy bu kez diğer oyun konsolu Wii U'ya yöneldi ve "Wii'mi kullanmaktan başka çarem kalmadı. Gösterdiğiniz destek ve sevginiz için teşekkürler" dedi.Annesi bu cihaza da el koyunca, Dorothy son çare olarak LG marka buzdolaplarını keşfetti 8 Ağustos'taki mesajında "Bu tweet'in ulaşıp ulaşmayacağını bilmiyorum. Buzdolabıyla konuşuyorum. Çünkü annem tüm elektronik cihazlarıma yine el koydu" dedi. LG mesajla ilgili yorum yapmadı. Ancak akıllı buzdolaplarının sosyal medya özelliği olduğu belirtiliyor. Mesajından kaynağında da tweet'in buzdolabından gönderildiği teyit ediliyor. Dorothy, İngiliz Guardian gazetesine annesiyle yaşadığı mücadeleyi anlattı. Yasak sürdüğü için gazeteye kuzenin iPad'i üzerinde mesaj gönderen Dorothy, "Annem tüm cihazlarımı aldı. Rezil oldum. Çünkü bütün sıkıntımı Twitter'la geçiriyorum" dedi. Dorothy, Intelligencer adlı siteye de annesinin birilerini arayıp buzdolabını götürmelerini istediğini söyledi. Yasağın kaldırılması için #FreeDorothy etiketiyle yapılan kampanyaya Twitter destek verdi.