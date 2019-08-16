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Araya giren babasını yanlışlıkla öldürdü

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.8.2019
Araya giren babasını yanlışlıkla öldürdü
Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde bir kişi, çıkan kavgada kazara babasını silahla vurarak öldürdü. Fatih mahallesinde bir evde meydana gelen olayda, Gökhan D. ile kardeşi Cüneyt D., A.K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.K.'nin babası kavgayı ayırmak istedi. Bu sırada, evindeki tabancayı eline alan A.K., rastgele ateş açtı. Yerden seken kurşun, A.K.'nin babası Neşet K.'ye isabet etti. İhbar üzerine sevk edilen ambulansla Çiçekdağı İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Neşet K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan A.K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Araya giren babasını yanlışlıkla öldürdü
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