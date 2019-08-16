Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekattır, hangi dualar okunur? İşte Cuma namazının adım adım kılınışı..

İslam alemi için en mübarek gün sayılan Cuma geldi çattı. Bugüne özel vatandaşlar ibadetlerini daha bir coşku ve sevinçle yerine getiriyor, bu mutluluklarını da sevdikleri ile paylaşıyorlar. Sabah saatlerinden itibaren en çok araştırılan konulardan biri olan "Cuma namazı nasıl kılınır?" sorusunun yanıtı oldukça merak edilir oldu. Bugün eller semaya açılacak, dualar edilecek ve ibadetler yerine getirilecek. Bu anlamlı günde Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre işte Cuma namazının adım adım kılınışı..

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR? CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR VE HANGİ DUALAR OKUNUR?

Haberimizin detaylarından Cuma namazının adım adım nasıl kılındığını öğrenebilir, Cuma namazında hangi duaların ve surelerin okunduğunu, kaç rekat olduğunu öğrenebilirsiniz.