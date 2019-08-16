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namazı nasıl kılınır? kaç rekattır, hangi dualar okunur? İşte Cuma namazının adım adım kılınışı..

Mübarek gününün gelmesi sebebiyle vatandaşlar büyük bir mutluluk yaşıyor, bu mutluluğu da sevdikleri ile paylaşıyorlar. Her hafta Cuma günü yaşanan bu coşku vatandaşların ibadetlerini yerine getirebilmeleri vesilesi ile olurken bugün de aynı hislerle dualar edilecek, eller semaya açılacak. Sabah saatlerinden itibaren arama motorlarında " nasıl kılınır?" sorusunun yanıtını araştırılıyor ve merak ediliyor. Buna göre; Cuma namazı nasıl kılınır? ve hangi dualar okunur? İşte İşleri Başkanlığı'na göre; Cuma namazının adım adım kılınışı..

Giriş Tarihi: 16.8.2019 10:06
Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekattır, hangi dualar okunur? İşte Cuma namazının adım adım kılınışı..

İslam alemi için en mübarek gün sayılan geldi çattı. Bugüne özel vatandaşlar ibadetlerini daha bir coşku ve sevinçle yerine getiriyor, bu mutluluklarını da sevdikleri ile paylaşıyorlar. Sabah saatlerinden itibaren en çok araştırılan konulardan biri olan " nasıl kılınır?" sorusunun yanıtı oldukça merak edilir oldu. Bugün eller semaya açılacak, dualar edilecek ve ibadetler yerine getirilecek. Bu anlamlı günde İşleri Başkanlığı'na göre işte Cuma namazının adım adım kılınışı..

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR? CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR VE HANGİ DUALAR OKUNUR?

Haberimizin detaylarından Cuma namazının adım adım nasıl kılındığını öğrenebilir, Cuma namazında hangi duaların ve surelerin okunduğunu, kaç rekat olduğunu öğrenebilirsiniz.

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Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekattır, hangi dualar okunur? İşte Cuma namazının adım adım kılınışı..
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