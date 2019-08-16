Deprem sigortalı konut sayısı 9 milyonu aştı

Devletin güvence olarak sunduğu Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), konutları depreme ve depremin doğrudan neden olduğu yangın, infilak, yer kayması ve tsunami gibi afetlere karşı güvence altına alıyor. Zorunlu Deprem Sigortası uygulamasının başladığı 27 Eylül 2000'den itibaren gerek kurum gerekse sigorta şirketleri, toplumda sigorta bilincini artırmak amacıyla çok sayıda kampanya düzenledi.

Uzmanlar, buna karşın sigortalılık oranının halen istenilen düzeyde olmadığına dikkati çekiyor.

DASK istatistiklerine göre, Marmara, deprem sigortasına en fazla ilgi gösteren bölge oldu. Bölgedeki konutların yüzde 63'ünde Zorunlu Deprem Sigortası bulunuyor. Marmara'yı yüzde 53 ile Ege, yüzde 49 ile İç Anadolu, yüzde 46 ile Akdeniz, yüzde 44 ile Karadeniz, yüzde 39 ile Doğu Anadolu ve yüzde 38 ile Güneydoğu Anadolu izledi. Bugüne kadar Türkiye genelindeki konutların yüzde 52'si için deprem sigortası yaptırıldı. DASK'ın kurulduğu Eylül 2000'den bu yana hasar sahiplerine 190 milyon liralık ödemede bulunuldu.



YÜZDE 50'Yİ AŞTI

DASK Koordinatörü İsmet Güngör, 1999'da depreme karşı güvence altına alınmış konut sayısının 500 bin civarında iken, bugün bu rakamın 9 milyonu ve sigortalılık oranlarının yüzde 50'yi aştığını belirtti. Güngör şunları söyledi:

Aslına bakarsanız, deprem bilinci ve DASK'ın bilinirliği konusunda yaptırdığımız kamuoyu araştırmalarında çıkan sonuç çok çok iyi seviyelerde.

Mühim olan ise bu yüksek bilincin sigortalılık oranlarına da aynı oranda yansımasını temin etmek.

Büyük bir deprem karşısında birikmiş deprem rezervimiz ve reasürans imkanları sayesinde 20 milyar TL tutarında hasar ödeyebilme kapasitesine sahibiz.

DASK olarak hedefimiz ülke genelinde depreme karşı finansal önlem olarak Türkiye kumbarasını oluşturmak.

Bunun için sadece günde ortalama 37 kuruş ayırmak yeterli.

100 metrekare betonarme bir bina için ortalama prim senelik 133 TL olarak hesaplanıyor.

Türkiye genelinde sigortalılık oranları yüzde 50'yi aştı. Birinci derece deprem bölgelerinde ise yüzde 60. Türkiye geneli için hedefimiz yüzde 100 sigortalılık.

Van depreminden sonra kısa bir süre içinde hasar ödemelerine başladık. Depremin olduğu dönemde yüzde 9 sigortalılık oranına sahip ilde 135 milyon TL hasar ödemesi yaptık. Şu anda Van'da sigortalılık oranı yüzde 40'ları aşmış durumda.

BUGÜN NELER OLDU