Devran Çağlar evinde ölü bulundu

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SES sanatçısı Devran Çağlar, İstanbul'da kaldığı rezidansta ölü bulundu. Maltepe'de bir rezidansta kalan 1990'lı yılların ünlü ses sanatçılarından Devran Çağlar'ın, sahne aldığı mekanın sahibi, akşam sahne alması gereken Çağlar'ı telefonla aramasına rağmen cevap alamadı. Bunun üzerine sanatçının Maltepe Altayçeşme Mahallesi'ndeki rezidansına gidilerek görevliler eşliğinde çilingir yardımıyla kapısı açıldı. Kapının açılması üzerine 56 yaşındaki Çağlar'ın cansız bedeni ile karşılaşan yakınları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin ilk belirlemelerine göre Çağlar'ın geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda ettiği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. Albümleri, filmleri ve yaşam tarzıyla adından söz ettiren sanatçı, uzun süredir gözlerden uzak bir hayat yaşıyordu. İHA