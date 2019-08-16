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'de korkunç : 1 ölü, 6 yaralı

'nin İpsala ilçesinde, 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.8.2019 10:10
Edirne'de korkunç kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Kaza, dün gece, Keşan- İpsala yolu üzerindeki Sarpdere köyü kavşağında meydana geldi. Keşan'dan İpsala yönüne giden Hüsnü Kaykın (46) yönetimindeki OB MX 43 Almanya plakalı otomobil, ana yola çıkan Hilmi Özkaynak'ın (73) kullandığı 22 PB 541 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, sürücüler Kaykın ve Özkaynak ile araçlarda bulunan Nuriye Kaykın (41), Zeyney Kaykın (17), Yunus Emre Kaykın (8), Zeynep Balcılar (49) ve Elif Merve Balcılar (21) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Sağlık durumu ağır olan Zeynep Balcılar, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Balcılar'ın cansız bedeni, otopsi için hastane morguna konuldu.

Zeynep Balcılar'ın, İpsala Çeltik Üreticileri Birliği Başkanı Sedat Balcılar'ın eşi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Edirne'de korkunç kaza: 1 ölü, 6 yaralı
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