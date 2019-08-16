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Kaplumbağayı kurtarmak isterken canından oldu

'de, yolun ortasındaki kaplumbağanın ezilmesini engellemek için kenara alan Turgay Nacak, bu sırada otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.8.2019 10:38 Güncelleme Tarihi: 16.8.2019 10:43
Kaplumbağayı kurtarmak isterken canından oldu

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında, Çivril- Denizli yolunda meydana geldi. Yönetimindeki 60 TK 199 plakalı otomobiliyle Denizli yönüne giden Turgay Nacak, yolun ortasında kaplumbağa gördü. Otomobilini durdurup, inen Nacak, kaplumbağayı yolun kenarına bırakmak istedi. Bu sırada yine Denizli yönüne giden Mehmet Orhanlar'ın kullandığı 20 AB 070 plakalı otomobil, Nacak'a çarptı.

TURGAY ÖLDÜ, SÜRÜCÜ YARALANDI

Kazada sürücü Orhanlar yaralanırken, Nacak ise kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralı Mehmet Orhanlar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Turgay Nacar'ın cansız bedeni ise Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaplumbağayı kurtarmak isterken canından oldu
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