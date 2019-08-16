Kızılay 4 kıta ve 51 ülkede kurban kesimlerini tamamladı

Kızılay'ın "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla başlattığı vekâletle kurban kesim kampanyasında alınan 181.540 hisse kurbanın kesim işlemleri tamamlandı. Türkiye ile birlikte Balkanlar, Asya, Afrika, Ortadoğu ve Güney Amerika'daki 51 ülkede kesimleri tamamlayan Türk Kızılay ekipleri, yurt dışındaki kurban eti dağıtım faaliyetlerini de sonlandırdı. Yurt içi için alınan ve kesimi gerçekleştirilen vekâletlerin kurban etlerinin bir kısmı aşevlerinde ve anlık olarak dağıtıldı. Büyük bir kısmı ise konserve haline getirilmek üzere hazırlanıyor.

Vekâlet sahiplerine anlık bilgi verildi

Kesimi yapılan kurbanlar ile ilgili bilgi vekâlet sahiplerine anlık olarak verildi. Ayrıca, kurban kesim aşamaları video ile kayıt altına alındı. Türk Kızılay, kurban gibi önemli bir ibadetin kurallarına uygun olarak yerine getirilmesi ve halkımızın kendisine duyduğu güvene layık olmak adına üzerine düşen sorumluluğu her zaman olduğu gibi bu yıl da yerine getirdi.

4.5 milyon kişinin sofrasına Türkiye'nin merhamet eli

Kızılay tarafından kesimlerden sonra yapılan hesaplamalara göre yurt içi için kesilen kurbanlardan yaklaşık 1,5 milyon adet kavurma konservesi elde edilecek. Konserveler gerek yıl içinde ihtiyaç sahiplerine gerekse afetlerin ardından afetzede ailelere dağıtılacak.

Kızılay yurt dışında ise 4 kıtada 50 ülkede vekaletle kurban kesimi yaptı. Bu ülkelerde kesilen kurbanlar paketlenerek ihtiyaç sahiplerine anlık olarak dağıtıldı. Yurt dışındaki dağıtımların tamamlanmasıyla 2.5 milyon kişiye ulaşılırken ülkemizin de dahil edilmesiyle yaklaşık 4.5 milyon kişinin sofrasına hayırseverlerin merhamet eli uzanmış olacak. Kızılay, yurtdışındaki kesimlerini Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Karadağ, Kosova, Makedonya, Moldova, Romanya ve Sırbistan'ın aralarında bulunduğu Balkan ülkeleri; Burkina Faso, Cibuti, Çad, Etiyopya, Fildişi Sahili, Gambiya, Gine, Güney Sudan, Kamerun, Kenya, Komor Adaları, Moritanya, Mozambik, Nijer, Ruanda, Senegal, Somali, Sudan, Namibya, Tanzanya, Uganda ve Zimbabve'nin aralarında bulunduğu Afrika ülkeleri; Afganistan, Bangladeş, Endonezya, Filipinler, Gürcistan, Kamboçya, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Pakistan ve Rusya/Tataristan'ın yer aldığı Asya ülkeleri; Filistin (Kudüs-Gazze), Irak, KKTC, Lübnan, Suriye, Ürdün ve Yemen'in aralarında bulunduğu Ortadoğu ülkeleri ile Güney Amerika ülkesi Surinam'da Kızılay görevlilerinin gözetiminde, İslami kurallara riayet edilerek, hijyenik koşullarda yaptı.

BUGÜN NELER OLDU

Kızılay'a duyulan güvene teşekkür eden Genel Başkan Dr. Kerem Kınık, "Kurban vekaletini Kızılay'a veren tüm hayırseverlerimize ihtiyaç sahipleri adına şükranlarımızı sunuyorum. Tüm hayırseverler emin olsunlar ki; bizlere emanet ettikleri kurbanlar İslami usullere göre kesildi ve etleri dinimizin emrettiği şekilde dağıtıldı. Bosna Hersek'ten Somali'ye, Moğolistan'dan Surinam'a, Bangladeş'ten Filistin'e kadar neredeyse güneşin hiç batmadığı bir coğrafi alanda Kızılay ekipleri emanetlerin kendilerine yüklediği görevi layıkıyla yerine getirdi." diye konuştu.