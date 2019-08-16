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Mahsur kalan 70 piknikçi böyle kurtarıldı

Giriş Tarihi: 16.8.2019
Mahsur kalan 70 piknikçi böyle kurtarıldı
Diyarbakır'da baraj kapaklarının açılması sonucu suların yükselmesiyle mahsur kalan 70 kişi, su altı arama ve kurtarma ekiplerince kurtarıldı. Vatandaşların piknik için gittiği Dicle Nehri kıyısında, baraj kapaklarının açılmasıyla su seviyesi birden yükseldi. Alanda piknik yapan 70 vatandaş mahsur kaldı. Ailelerin yetkililere haber vermesiyle Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı su altı arama ve kurtarma ekipleri botlarla mahsur kalan 70 vatandaşı bulundukları yerden alarak güvenli bir şekilde kıyıya çıkardı. Mahsur kalanlara güvenlik amacıyla can yelekleri giydirilirken, aile fertleri ekiplere teşekkür etti. İHA
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Mahsur kalan 70 piknikçi böyle kurtarıldı
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