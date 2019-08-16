Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Mersin’de yangın evi harabeye çevirdi

’de yangın evi harabeye çevirdi

’de tek katlı müstakil bir evde çıkan yangında ölü ya da yaralanan olmazken, ev harabeye döndü.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.8.2019 16:05
Mersin’de yangın evi harabeye çevirdi
Olay, Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Hacı Halil Arpaç Mahallesi'nde Süleyman Kuytak'a ait olduğu öğrenilen tek katlı müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı ikamette yangın çıktı. Yangını fark eden komşular itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının büyümesini engelledi. Yangın ilk aşamada kontrol altına alındıktan sonra itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasından sonra söndürüldü.

Yangının söndürülmesinin ardından ev ve içerisindeki eşyalar kullanılamaz hale gelirken, içeride kimsenin olmaması tek teselli oldu.
Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Mersin’de yangın evi harabeye çevirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN